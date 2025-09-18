Из Ростова-на-Дону в Москву можно будет добраться на поезде всего за четыре часа

Это станет возможным благодаря строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали, которая пройдет через донской регион. Соответствующая информация размещена на официальном сайте российского правительства.
По словам премьер-министра Михаила Мишустина, протяженность новой сети превысит 4500 километров. Планируется интеграция этих магистралей в существующую транспортную систему, что откроет новые горизонты для более чем ста миллионов человек.
Известно, что современные поезда «Белый Кречет» будут делать остановки не только в Сочи, но и в таких городах, как Ростов, Краснодар, Туапсе, Воронеж и Тула.
В течение ближайших шести месяцев планируется завершить разработку модели и детальный план реализации, определив приоритетные направления. Затем разработанные предложения будут представлены президенту страны.
В результате, время в пути из Ростова в Москву сократится до четырех часов, что значительно быстрее текущего минимального времени — около 14 часов, а также среднего времени в пути, которое составляет около 20 часов.