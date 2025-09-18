Ричмонд
Из Ростова-на-Дону в Москву можно будет добраться на поезде всего за четыре часа

В скором времени жители Ростова-на-Дону смогут добираться до Москвы на поезде всего за 4 часа.

Это станет возможным благодаря строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали, которая пройдет через донской регион. Соответствующая информация размещена на официальном сайте российского правительства.

По словам премьер-министра Михаила Мишустина, протяженность новой сети превысит 4500 километров. Планируется интеграция этих магистралей в существующую транспортную систему, что откроет новые горизонты для более чем ста миллионов человек.

Известно, что современные поезда «Белый Кречет» будут делать остановки не только в Сочи, но и в таких городах, как Ростов, Краснодар, Туапсе, Воронеж и Тула.

В течение ближайших шести месяцев планируется завершить разработку модели и детальный план реализации, определив приоритетные направления. Затем разработанные предложения будут представлены президенту страны.

В результате, время в пути из Ростова в Москву сократится до четырех часов, что значительно быстрее текущего минимального времени — около 14 часов, а также среднего времени в пути, которое составляет около 20 часов.

