Какие ИИ-специалисты остро требуются Казахстану

Вице-министр труда и социальной защиты населения Олжас Анафин в Мажилисе 18 сентября 2025 года заявил о дефиците кадров для масштабного внедрения искусственного интеллекта в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Источник: freepik

Олжас Анафин отметил, что развитие цифровых сервисов и внедрение искусственного интеллекта требуют высококвалифицированных кадров.

Требуются Data Scientist и ML-инженеры для разработки и обучения моделей, инженеры по данным (Data Engineers) для подготовки, хранения и обработки больших массивов информации, а также аналитики и специалисты по интерпретации данных для принятия решений на основе полученных инсайтов. Требуются также этические эксперты и аудиторы ИИ для контроля рисков и предвзятости моделей.

отметил он

По его словам, на сегодняшний день наблюдается острый кадровый дефицит в этих направлениях, особенно в государственном секторе. Причины — отсутствие профильных образовательных программ, миграция кадров в частный сектор и за рубеж, низкие заработные платы.