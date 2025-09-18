Какие ИИ-специалисты остро требуются Казахстану

Требуются Data Scientist и ML-инженеры для разработки и обучения моделей, инженеры по данным (Data Engineers) для подготовки, хранения и обработки больших массивов информации, а также аналитики и специалисты по интерпретации данных для принятия решений на основе полученных инсайтов. Требуются также этические эксперты и аудиторы ИИ для контроля рисков и предвзятости моделей.