В Волгограде за неделю подорожали все виды топлива

Волгоградских водителей ждут новые ценники на АЗС. На минувшей неделе, по данным Волгоградстата, в регионе заметно подорожали все виды автомобильного топлива. Средняя стоимость литра выросла с 62,29 до 62,45 рублей, прибавив 16 копеек. Бензин марок АИ-92 и АИ-95 подорожал на те же 16 копеек, их цена теперь 59,07 и 65,57 рубля за литр соответственно, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на ведомство.