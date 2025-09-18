В Казани утвердили проект жилого района «Яблоневые сады»

На юго-востоке Казани появится новый жилой район «Яблоневые сады». Исполком города утвердил проект планировки территории, который разрабатывался более 10 лет.
Главная особенность проекта в том, что строить дома можно будет только вместе с дорогами и социальной инфраструктурой: школами, детскими садами, больницами и другими объектами. Это первое подобное решение в Казани. Раньше застройщики часто возводили жилье без параллельного развития инфраструктуры.
Район расположится в зоне «Восточная дуга» рядом с Салмачами и Куюками. На территории появятся 12 детских садов и 5 школ, спортивные комплексы, торгово-развлекательные центры, больницы, объекты культуры и религиозные объекты. Всей этой инфраструктурой смогут пользоваться и жители соседних районов.
Кроме того, проект предусматривает создание более 10 000 рабочих мест. Для этого между Салмачами и Куюками появится общественно-деловой центр.