В Казани утвердили проект жилого района «Яблоневые сады»

Главная особенность проекта в том, что строить дома можно будет только вместе с дорогами и социальной инфраструктурой: школами, детскими садами, больницами и другими объектами. Это первое подобное решение в Казани. Раньше застройщики часто возводили жилье без параллельного развития инфраструктуры.