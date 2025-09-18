Более 600 тыс. тенге будут в среднем получать казахстанцы к 2028 году

Как пишет Tengrinews.kz, по прогнозу, среднемесячная зарплата казахстанцев должна составить:
- в 2025 году — 423 133 тенге;
- в 2026 году — 500 890 тенге;
- в 2027 году — 554 154 тенге;
- в 2028 году — 604 963 тенге.
Как ранее сообщал вице-министр национальной экономики Азамат Амрин, инфляция, по прогнозу, составит:
- в 2026 году — 9−11%;
- в 2027 году — 5,5−7,5%;
- в 2028 году — 5−7%.
Следовательно, с учетом инфляция реальный рост зарплат в Казахстане в 2026 году может составить 7−9%, в 2027 году — 5−7%, в 2028 году — 4−6%.
Также согласно документу, опубликованному на сайте ведомства, численность населения увеличится с 20,6 млн человек в 2026 году до 21 млн человек в 2028 году, в том числе численность мужчин вырастет с 10,1 млн до 10,3 млн человек, женщин — с 10,5 млн до 10,7 млн человек.
К 2026 году в рабочей силе Казахстана будут задействованы 4,7 млн женщин и 5 млн мужчин. К 2028-му показатели вырастут до 4,8 млн и 5,1 млн соответственно.
Уровень безработицы среди женщин в 2026—2028 годах прогнозируется на уровне 5,1%, среди мужчин — 4,3%.
Прожиточный минимум в среднесрочной перспективе увеличится до 57 405 тенге. При этом минимальная заработная плата, установленная с 2024 года, сохранится на уровне 85 000 тенге.