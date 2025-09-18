Беларусь и Владимирская область проработают новые направления сотрудничества в биржевой сфере

Развитие электронной биржевой торговли несырьевыми товарами с высокой добавленной стоимостью, импортозамещение и взаимное участие в корпоративных закупках — этим вопросам было уделено особое внимание. Встреча состоялась на базе Минского отделения Белорусской торгово-промышленной палаты с целью укрепления торговых связей и промышленной кооперации между белорусскими и владимирскими субъектами малого и среднего предпринимательства.
По информации БУТБ, в текущем году участники торгов и Владимирской области существенно нарастили сумму сделок на белорусской биржевой платформе — со $117 тыс. в январе — августе 2024 года до $2,3 млн в январе — августе 2025 года. Этому поспособствовало расширение товарной номенклатуры биржевой торговли за счет организации поставок во Владимирскую область белорусского сухого молока и сливочного масла, а также реализации на рынке Республики Беларусь изделий из черных металлов, выпускаемых владимирскими металлургическими предприятиями.
Обеспечивать дальнейшее увеличение показателей по объему и количеству биржевых сделок между белорусскими и владимирскими компаниями планируется путем более активного использования инструментов БУТБ при проведении закупок таких групп товаров, как оборудование, автомобильный транспорт, специальная техника, электроаппаратура и промышленный инструмент. В пресс-службе биржи подчеркнули, что это позволит обеим сторонам реализовать свой экспортный потенциал и оперативно удовлетворять потребность в импортозамещающей продукции.
В настоящее время на БУТБ аккредитованы 37 субъектов хозяйствования Владимирской области, 4 из которых начали участвовать в биржевых торгах в 2025 году.