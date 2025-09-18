Беларусь и Владимирская область проработают новые направления сотрудничества в биржевой сфере

По информации БУТБ, в текущем году участники торгов и Владимирской области существенно нарастили сумму сделок на белорусской биржевой платформе — со $117 тыс. в январе — августе 2024 года до $2,3 млн в январе — августе 2025 года. Этому поспособствовало расширение товарной номенклатуры биржевой торговли за счет организации поставок во Владимирскую область белорусского сухого молока и сливочного масла, а также реализации на рынке Республики Беларусь изделий из черных металлов, выпускаемых владимирскими металлургическими предприятиями.