Ричмонд
+18°
слабая морось
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МАРТ назвал топ-10 белорусских продуктов, которые стали чаще покупать белорусы

МАРТ сказал, какие свои продукты белорусы стали покупать чаще.

Источник: Комсомольская правда

В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли назвали топ-10 белорусских продуктов, которые стали больше раскупаться, пишет БелТА.

Так, замглавы МАРТ Светлана Короткевич сообщила об увеличении удельного веса продажи белорусских товаров в розничном товарообороте. Он увеличился на 2,1% во втором квартале 2025-го, составив 55,6%.

Рост продаж белорусской продукции зафиксирован по 45 товарным группам из 78, которые учитывает в своих данных Белстат. В том числе — рост продаж по 32 из 54 продовольственным группам.

Вообще, в топ-10 белорусских продуктов, продажи по которым растут вошли: яблоки (рост почти на 10%), картошка (плюс 11,2%), свекла (25,4%), морковь (17%), рыба (19,3%), растительное масло (33,2%), гречка (27,3%), макароны (2%), сливочное масло (10,7%) и сыры (4,3%).

Стали белорусы покупать больше и сахаристых кондитерских изделий (на 3,5%) и мучной выпечки (на 2,8%), произведенных в стране.

К слову, ранее и Белгоспищепром сказал, каких сладостей белорусы стали покупать больше.

Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко сказал не раскручивать языковую проблему: «Быть беде».

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше