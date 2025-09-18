МАРТ назвал топ-10 белорусских продуктов, которые стали чаще покупать белорусы

В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли назвали топ-10 белорусских продуктов, которые стали больше раскупаться, пишет БелТА.
Так, замглавы МАРТ Светлана Короткевич сообщила об увеличении удельного веса продажи белорусских товаров в розничном товарообороте. Он увеличился на 2,1% во втором квартале 2025-го, составив 55,6%.
Рост продаж белорусской продукции зафиксирован по 45 товарным группам из 78, которые учитывает в своих данных Белстат. В том числе — рост продаж по 32 из 54 продовольственным группам.
Вообще, в топ-10 белорусских продуктов, продажи по которым растут вошли: яблоки (рост почти на 10%), картошка (плюс 11,2%), свекла (25,4%), морковь (17%), рыба (19,3%), растительное масло (33,2%), гречка (27,3%), макароны (2%), сливочное масло (10,7%) и сыры (4,3%).
Стали белорусы покупать больше и сахаристых кондитерских изделий (на 3,5%) и мучной выпечки (на 2,8%), произведенных в стране.
К слову, ранее и Белгоспищепром сказал, каких сладостей белорусы стали покупать больше.
Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко сказал не раскручивать языковую проблему: «Быть беде».