Бесплатные курсы по туризму откроют перспективы жителям Хабаровского края

В краевом министерстве туризма подчеркнули, что развитие кадрового потенциала — одно из ключевых условий роста отрасли. Бесплатные программы помогут как действующим специалистам, так и тем, кто только планирует работать в сфере туризма. В них приглашают участвовать сотрудников гостиничных комплексов, горнолыжных курортов, представителей туристического бизнеса и всех заинтересованных жителей края.