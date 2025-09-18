Бесплатные курсы по туризму откроют перспективы жителям Хабаровского края

В Хабаровском крае жители получили возможность бесплатно пройти профессиональную переподготовку или повысить квалификацию по направлениям туристической деятельности. Программы запускаются Федеральным ресурсным центром РГУТИС в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство».
Регистрация открыта до 21 сентября. Доступно три направления: управление интегрированным горнолыжным курортом, финансовые инструменты и меры поддержки развития туристического бизнеса, а также модульные некапитальные средства размещения и особенности их организации.
Обучение стартует 24 сентября и пройдет онлайн. Слушателям предложат лекции, видеоматериалы и практические занятия для закрепления знаний. По итогам успешной аттестации выдадут документы о квалификации установленного образца.
В краевом министерстве туризма подчеркнули, что развитие кадрового потенциала — одно из ключевых условий роста отрасли. Бесплатные программы помогут как действующим специалистам, так и тем, кто только планирует работать в сфере туризма. В них приглашают участвовать сотрудников гостиничных комплексов, горнолыжных курортов, представителей туристического бизнеса и всех заинтересованных жителей края.
Обучение финансируется в рамках президентского нацпроекта и открывает новые возможности для повышения туристической привлекательности Хабаровского края, — сообщает пресс-служба правительства региона.