Сельхозярмарки откроются в Минске с 20 сентября

Главной локацией сельхозярмарок в Минске в 2025 году останется «Чижовка-Арена», где торговля будет идти каждые выходные с 08.00 до 16.00 часов. Кроме того, ярмарки будут проводиться вблизи Дворца спорта 20 и 21 сентября, а также в определенные выходные в октябре и ноябре.