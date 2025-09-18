Ричмонд
Сельхозярмарки откроются в Минске с 20 сентября

Мингорисполком определил даты проведения сельскохозяйственных ярмарок в Минске.

Источник: Комсомольская правда

В Минске с 20 сентября начнут проводиться сельскохозяйственные ярмарки, пишет БелТА.

Так, в Мингорисполкоме сообщили, что сельхозярмарки в Минске будут проходить с 20 сентября по 7 декабря. Ярмарки в Минске будут проводиться при благоприятной погоде и подходящих температурах.

Главной локацией сельхозярмарок в Минске в 2025 году останется «Чижовка-Арена», где торговля будет идти каждые выходные с 08.00 до 16.00 часов. Кроме того, ярмарки будут проводиться вблизи Дворца спорта 20 и 21 сентября, а также в определенные выходные в октябре и ноябре.

Кроме того, в каждом из районов Минска предусматриваются площадки под сельхозярмарки.

— Графики ярмарок размещены на сайтах администраций районов и на сайте Мингорисполкома, — рассказала начальник главного управления торговли и услуг Мингорисполкома Елена Нагорная.

Чиновница уточнила, что упор на сельхозярмарках делается на плодоовощную продукцию, но также в широком ассортименте будет продукция предприятий «Белкоопсоюза», рыбхозов, производителей мясной и молочной продукции и т.д.

Елена Нагорная указала, что в этом году на особом контроле будут продажи картофеля.

— Большой выбор различных сортов картофеля будет представлен в столице на сельскохозяйственных ярмарках, — заверила представитель Мингорисполкома.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал, что белорусы будут с картошкой: «Больше не допустим».

Еще МАРТ назвал топ-10 белорусских продуктов, которые стали чаще покупать белорусы.

К слову, ранее и Белгоспищепром сказал, каких сладостей белорусы стали покупать больше.

