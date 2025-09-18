Ричмонд
В Прикамье изменится порядок расчета компенсации за капремонт

Он коснется неработающих пенсионеров и инвалидов.

Источник: Комсомольская правда

Депутаты Заксобрания Пермского края поддержали инициативу губернатора Дмитрия Махонина об изменении порядка расчёта компенсации за капремонт для неработающих пенсионеров и инвалидов.

Основное изменение касается норматива площади для семей из двух человек. Теперь он будет рассчитываться не на семью в целом, а индивидуально на каждого собственника. Это сделает расчёт компенсации более справедливым и понятным для граждан, сообщили в пресс-службе Законодательного собрания Пермского края.

Компенсация предоставляется в размере 50%, если все проживающие вместе граждане являются неработающими пенсионерами старше 70 лет или инвалидами I и II групп. При достижении 80 лет компенсация увеличивается до 100%.

Жители края могут выбрать удобный способ получения компенсации: либо перечисление денег на счёт после полной оплаты квитанции, либо уменьшение суммы взноса непосредственно в платёжном документе.