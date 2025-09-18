В Прикамье изменится порядок расчета компенсации за капремонт

Основное изменение касается норматива площади для семей из двух человек. Теперь он будет рассчитываться не на семью в целом, а индивидуально на каждого собственника. Это сделает расчёт компенсации более справедливым и понятным для граждан, сообщили в пресс-службе Законодательного собрания Пермского края.