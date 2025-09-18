На Дону прошли испытания нового электровоза с отечественными комплектующими

На Дону прошли испытания инновационного электровоза с отечественными комплектующими. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Ростовской области.
На Новочеркасском электровозостроительном заводе (НЭВЗ) завершился первый этап проверок всех систем «ЭМКА2». Специалисты оценили прочность изоляции, проверили безопасность габаритов, а также протестировали программное обеспечение. Важно, что все узлы и агрегаты локомотива сделаны в России.
«Запуск производства электровоза с полностью отечественными комплектующими — знаковое событие для нашей области и всей страны. Это пример того, как российские предприятия могут создавать передовую технику, обеспечивая технологическую независимость и развитие экономики. Уверен, что новый локомотив внесёт весомый вклад в повышение эффективности и экологичности железнодорожных перевозок», — подчеркнул заместитель губернатора Игорь Сорокин.
«ЭМКА2» собираются использовать для работы в депо, на вокзалах, а также промышленных предприятиях. Также важно, что электровозу не нужна специальная зарядная система, он может работать от накопителя энергии.
Сейчас инновационный локомотив проходит второй этап проверок систем в Щербинке.