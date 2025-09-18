Мэрия Красноярска через суд изъяла девять зданий для КРТ на Шахтеров

Территория КРТ площадью около 180,9 тысяч квадратных метров ограничена улицами Абытаевская, Шахтеров и Алексеева. Здесь планируют построить около 158 тысяч квадратных метров жилья, детский сад, школу, магазины, подземные гаражи, автостоянки и пространства с озеленением. Рынки «Луч» и «Южный» пойдут под снос.