Мэрия Красноярска через суд изъяла девять зданий для КРТ на Шахтеров

Администрация Красноярска через суд изъяла девять зданий на улице Шахтеров в целях комплексного развития территории. Как пишут sibnovosti.ru, собственнику объектов выплатят компенсацию в размере около 430 миллионов рублей.
Такое решение принял краевой Арбитражный суд. Рынки «Луч» и «Южный» расположены на участке площадью 18 гектаров (здесь власти и планируют реализовать проект КРТ).
Напомним, что в июле 2024 года мэрия с четвертой попытки выбрала подрядчика для застройки Шахтеров — торги выиграла компания «Мегаполис», предложив 280,7 миллиона рублей.
Территория КРТ площадью около 180,9 тысяч квадратных метров ограничена улицами Абытаевская, Шахтеров и Алексеева. Здесь планируют построить около 158 тысяч квадратных метров жилья, детский сад, школу, магазины, подземные гаражи, автостоянки и пространства с озеленением. Рынки «Луч» и «Южный» пойдут под снос.