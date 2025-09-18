Казахстанцам хотят запретить работать на полную ставку в нескольких местах

«Когда сотрудник отдела кадров запрашивает информацию по работнику, то она запрашивается с его разрешения. Система подключена к сервису контроля учета персональных данных. Сотруднику направляется СМС, если он положительно отвечает, то тогда информация поступает. Если он не хочет, чтобы они увидели данные, то он ответит отрицательно и информацию отдел кадров не увидит. Это право человека — отказать в доступе к своим данным», — заверил вице-министр.