Казахстанцам хотят запретить работать на полную ставку в нескольких местах

На вопросы журналистов в кулуарах мажилиса отвечал вице-министр труда и соцзащиты Олжас Анафин.
«У нас, знаете, по Трудовому кодексу нельзя работать в нескольких местах на полную занятость. Если в одном месте на полную занятость, то в другом месте должна быть дополнительная занятость. Поэтому это все мониторится в единой системе учета трудовых договоров, и информация поступает к инспекторам труда», — сообщил Анафин.
Его спросили, значит ли это, что казахстанцев, которые сейчас работают полноценно на двух работах, будут принуждать увольняться или менять условия трудового договора.
«Да. По Трудовому кодексу у нас сейчас полная занятость может быть только на одном рабочем месте предусмотрена. Мы сейчас проводим работу по государственным организациям, чтобы таких фактов не было, где работники имеют трудовые договора на полную занятость с разными предприятиями», — ответил вице-министр.
Его спросили о том, как быть, если человек работает посменно, сутки через двое — это его законный выходной, в который он может устроиться в другое место на полную занятость.
«Вот смотрите, когда он работает посменно, у него имеется право работать только в том случае, если он после этой смены 12 часов отдохнул. Нельзя выходить на работу с одной смены на другую смену», — ответил Анафин.
«Скажите, вы готовы к реакции казахстанцев, которые рискуют потерять доходы, ведь люди зачастую работают на двух-трех работах не от хорошей жизни, так содержат семьи. Какие-то такие риски просчитывало министерство? Какую реакцию вы ожидаете?» — задали вопрос вице-министру, на что он ответил — ведомство работает сейчас с государственными организациями, с частными организациями пока работа не ведется.
На вопрос, почему министерство решило за это взяться, он ответил, что были проанализированы данные единой системы учета трудовых договоров и выявлены факты, где на нескольких работах работает один и тот же сотрудник на полную занятость.
При этом на вопрос, будет ли сотрудник отдела кадров видеть в системе, что у человека уже есть трудовой договор, Анафин ответил утвердительно.
«Когда сотрудник отдела кадров запрашивает информацию по работнику, то она запрашивается с его разрешения. Система подключена к сервису контроля учета персональных данных. Сотруднику направляется СМС, если он положительно отвечает, то тогда информация поступает. Если он не хочет, чтобы они увидели данные, то он ответит отрицательно и информацию отдел кадров не увидит. Это право человека — отказать в доступе к своим данным», — заверил вице-министр.
Журналисты заметили, что в таком случае есть риск, что человека не возьмут на вторую работу, и спросили, хочет ли Минтруда таким образом урезать доходы граждан.
«Нет, вы неправильно говорите. Мы хотим защитить права работников, чтобы не было случаев переработок», — ответил Анафин.
По его словам, инициатива проводится также, чтобы не было формального трудоустройства.
«То есть человек числится, а на самом деле не работает. Вот эти факты мы будем выявлять», — заверил вице-министр.
Его спросили, не считает ли он, что Минтруда нарушает конституционное право человека на труд, на что Анафин заявил, что государственная инспекция труда как раз и занимается этими вопросами.
«Но эта инспекция труда должна реагировать на жалобы. Если человек не жалуется, если он нормально работает, справляется с этой работой, работодатель на него не жалуется, то есть он все выполняет нормально, эти деньги зарабатывает своим трудом, почему вы, Минтруда, собираетесь туда сейчас (вмешаться — прим. ред.)?» — спросили вице-министра.
Это проактивная работа, ответил Анафин, и на последовавший вопрос, «то есть вы залезаете в карман казахстанцев?», ответил отрицательно.
Отметим, при этом ранее министр труда и соцзащиты Светлана Жакупова на вопрос, правда ли в Казахстане будут отслеживать тех, кто работает на 2−3 работах, ответила так:
«Нет, конечно, вы что? Человек труда, он всегда ценится. Наоборот, если человек пытается работать (больше — прим. ред.), это не будет возбраняться», — заверила Жакупова.