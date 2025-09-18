В Добрянке опечатали 2 придорожных кафе

В Добрянке судебные приставы опечатали два придорожных кафе — «Персона» и «Удача». Причиной стало нарушение санитарных норм: в заведениях использовалась вода из скважин без проверки качества. Этой водой мыли руки, готовили еду и проводили уборку. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП России по Пермскому краю.
Суд приостановил работу кафе на 45 суток за нарушение санитарно-эпидемиологических требований. После поступления исполнительного документа приставы сразу выехали на место и опечатали оба заведения. Предпринимателя предупредили об ответственности за несоблюдение решения суда.