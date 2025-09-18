Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минск намерен увеличить поставки товаров в Москву

МИНСК, 18 сен — Sputnik. Руководство Минска будет работать над заключением новых контрактов на поставку товаров в Москву, заявил председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев на открытии Дней Минска в Москве.

Источник: Sputnik.by

Конечно же, мы будем работать над тем, чтобы сегодня заключать новые контракты на поставку нашей продукции, потому что мы видим, что она пользуется спросом, она интересна москвичам.

цитирует мэра Минск РИА Новости

Дни Минска в Москве проходя с 18 по 21 сентября. В том числе в центре российской столицы проходит ярмарка белорусских товаров. Как пояснил Кухарев, там работают 14 павильонов. Представлены продукты питания, косметики, текстиль, часы и многое другое. Ярмарка развернулась на Тверской площади.

Кроме того, программой Дней Минска в Москве предусмотрены переговоры Владимира Кухаерва с мэром российской столицы Сергеем Собяниным.

Также состоится бизнес-форум «Минск и Москва: новый драйвер развития». В нем примут участие примерно 70 компаний. Перед участниками мероприятия выступит госсекретарь Союзного государства Беларуси и России Сергей Глазьев.

Узнать больше по теме
Сергей Собянин: биография и карьерный путь политика, изменившего Москву
Сергей Собянин — одна из важнейших политических фигур страны. Мэр Москвы, переизбиравшийся несколько раз: рассмотрим его биографию подробнее.
Читать дальше