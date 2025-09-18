Минск намерен увеличить поставки товаров в Москву

Конечно же, мы будем работать над тем, чтобы сегодня заключать новые контракты на поставку нашей продукции, потому что мы видим, что она пользуется спросом, она интересна москвичам.
Дни Минска в Москве проходя с 18 по 21 сентября. В том числе в центре российской столицы проходит ярмарка белорусских товаров. Как пояснил Кухарев, там работают 14 павильонов. Представлены продукты питания, косметики, текстиль, часы и многое другое. Ярмарка развернулась на Тверской площади.
Кроме того, программой Дней Минска в Москве предусмотрены переговоры Владимира Кухаерва с мэром российской столицы Сергеем Собяниным.
Также состоится бизнес-форум «Минск и Москва: новый драйвер развития». В нем примут участие примерно 70 компаний. Перед участниками мероприятия выступит госсекретарь Союзного государства Беларуси и России Сергей Глазьев.