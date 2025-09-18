Литва демонтировала все ЛЭП с Калининградской областью

Литва демонтировала все линии электропередачи, связанные с Калининградской областью. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на системного оператора Litgrid.
Гендиректор компании Рокас Масюлис заявил, что завершён важный процесс — это не только физический демонтаж проводов, но и знак полной интеграции страны в электросети континентальной Европы.
«Работы по демонтажу, особенно на четырёх линиях, пересекающих Неман, были технологически сложными, но благодаря профессиональной организации работ они прошли гладко и безопасно. После завершения демонтажа мы полностью избавимся от ненужной инфраструктуры», — приводят в сообщении слова Масюлиса.
Литва начала демонтаж опор ЛЭП с Калининградской областью в феврале 2025 года. Полностью работы планируют выполнить к концу третьего квартала 2026-го.
Ранее энергосистема Калининградской области перешла на автономный режим работы. Это связано с выходом стран Прибалтики из БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Литва, Латвия). Потребителей обеспечивают Калининградская ТЭЦ-2, Маяковская, Талаховская, Прегольская и Приморская ТЭС. Власти отмечают, что в регионе «всё работает стабильно, как в момент выхода из энергокольца».
В 2018 году страны Балтии, Польша и Еврокомиссия подписали соглашение о синхронизации с сетями континентальной Европы. Включение электросетей стран Балтии в синхронный режим работы с сетью ЕС произошло 9 февраля. Литва заявляла о планах демонтировать ЛЭП с Калининградской областью.