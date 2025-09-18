В Ростове из-за ремонтных работ частично ограничат движение на семи улицах

Об этом информирует городской департамент автомобильных дорог и дорожного движения.
С 19 сентября по 10 октября движение будет сужено на переулке Боевой, между домами № 2/23 и № 8А, где ведутся работы по ремонту подземных коммуникаций.
С 23 сентября до 15 октября проезд ограничат на проспекте Ворошиловском — участок от улицы Ульяновская до Донской закрыт из-за тех же ремонтных мероприятий.
С 24 сентября по 25 октября ограничат движение на улице Штахановского от дома № 25 до № 17, где проводится ремонт ливневой канализации. В этот же срок ограничения введут на улице Береговой вдоль дома 33/4.
С 25 сентября по 25 декабря ограничения коснутся участка от переулка 1-й Машиностроительный, 1Б до 3А, а также дороги между улицами Лермонтовская и Тельмана — там ведутся работы по ремонту канализации.
Также временный запрет движения введен с 29 сентября по 28 октября на улице Благодатной в районе дома 164а/14. Причина в обустройстве дорожного примыкания.