Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове из-за ремонтных работ частично ограничат движение на семи улицах

В сентябре в Ростове установят временные ограничения движения транспорта на нескольких участках города.

Об этом информирует городской департамент автомобильных дорог и дорожного движения.

С 19 сентября по 10 октября движение будет сужено на переулке Боевой, между домами № 2/23 и № 8А, где ведутся работы по ремонту подземных коммуникаций.

С 23 сентября до 15 октября проезд ограничат на проспекте Ворошиловском — участок от улицы Ульяновская до Донской закрыт из-за тех же ремонтных мероприятий.

С 24 сентября по 25 октября ограничат движение на улице Штахановского от дома № 25 до № 17, где проводится ремонт ливневой канализации. В этот же срок ограничения введут на улице Береговой вдоль дома 33/4.

С 25 сентября по 25 декабря ограничения коснутся участка от переулка 1-й Машиностроительный, 1Б до 3А, а также дороги между улицами Лермонтовская и Тельмана — там ведутся работы по ремонту канализации.

Также временный запрет движения введен с 29 сентября по 28 октября на улице Благодатной в районе дома 164а/14. Причина в обустройстве дорожного примыкания.