Мэр Омска Шелест рассказал, как работает электробус в тестовом режиме

Электробус «Сириус» за месяц тестовой эксплуатации преодолел более 5 000 километров и перевёз свыше 18 000 пассажиров. Многие из них положительно оценили новый вид транспорта. Об этом сообщил мэр Омска Сергей Шелест в своём телеграм-канале.
«Пассажиры высоко оценили безопасность, комфорт, манёвренность и плавность хода электробуса. Электробус работает на маршруте № 4Э “Железнодорожный вокзал — Омский нефтеперерабатывающий завод”. В зависимости от графика, за одну рабочую смену он проходит от 180 до 260 километров», — отметил Шелест.
Напомним, электробус «Сириус», произведённый в Вологде на заводе АО «Транс-Альфа», был привезён в Омск в середине июля для опытной эксплуатации.
Салон автобуса рассчитан на 31 посадочное место, а общая пассажировместимость составляет 89 человек. Электробус способен работать при температурах от −40 градусов до +40 градусов, и его запас хода составляет 250 километров, что позволяет заряжать его только раз в сутки ночью.