Мэр Омска Шелест рассказал, как работает электробус в тестовом режиме

Салон автобуса рассчитан на 31 посадочное место, а общая пассажировместимость составляет 89 человек. Электробус способен работать при температурах от −40 градусов до +40 градусов, и его запас хода составляет 250 километров, что позволяет заряжать его только раз в сутки ночью.