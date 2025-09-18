Ричмонд
+18°
слабая морось
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Свердловской области снизились цены на овощи и водку

В магазинах региона подешевели овощи и водка.

Источник: Комсомольская правда

В Свердловской области за неделю подешевела морковь, капуста, свекла и водка. Это следует из статистики, опубликованной Свердловскстатом.

— Килограмм свеклы в магазинах можно купить за 31,79 рубля (-10,5%), килограмм моркови за 41,52 рубля (-5,11%), а капусту — за 26,83 рубля (-5,5%), — следует из статистики ведомства.

Цена на водку за неделю снизилась на 0,96% — теперь литр алкоголя можно купить в среднем за 844,59 рубля.

При этом стоимость помидоров, творога и черного чая увеличилась. Томаты подорожали на 4,48% — до 143,64 рубля за килограмм, чай подорожал на 0,16%, до 1402,21 рубля за килограмм, а творог — почти на 1% и сейчас стоит 493,74 рубля.

В августе этого года мы сообщали, что на Среднем Урале подорожал минимальный набор продуктов, который включает в себя мясные изделия, рыбные продукты, зерновые культуры, свежие овощи и фрукты.