В Свердловской области снизились цены на овощи и водку

В Свердловской области за неделю подешевела морковь, капуста, свекла и водка. Это следует из статистики, опубликованной Свердловскстатом.
— Килограмм свеклы в магазинах можно купить за 31,79 рубля (-10,5%), килограмм моркови за 41,52 рубля (-5,11%), а капусту — за 26,83 рубля (-5,5%), — следует из статистики ведомства.
Цена на водку за неделю снизилась на 0,96% — теперь литр алкоголя можно купить в среднем за 844,59 рубля.
При этом стоимость помидоров, творога и черного чая увеличилась. Томаты подорожали на 4,48% — до 143,64 рубля за килограмм, чай подорожал на 0,16%, до 1402,21 рубля за килограмм, а творог — почти на 1% и сейчас стоит 493,74 рубля.
В августе этого года мы сообщали, что на Среднем Урале подорожал минимальный набор продуктов, который включает в себя мясные изделия, рыбные продукты, зерновые культуры, свежие овощи и фрукты.