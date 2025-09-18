Водители пожаловались на дорогой бензин в Нижегородской области

Водители пожаловались на резкий скачок цен на бензин в Нижегородской области. Об этом сообщает программа «Кстати…».
Как отмечается, цены в Первомайске выросли в период с 10 по 17 сентября. По словам местных жителей, цены за литр АИ-92 выросли с 54 до 80, а на АИ-95 — с 59 до 88 рублей.
Напомним, недавно состоялось заседание оперштаба с участием нефтяных компаний и министерств. Ситуация с топливным обеспечением в Нижегородской области остается стабильной и контролируемой: перебоев с поставками горючего, включая бензин АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо не выявлено. Такие выводы сделали участники оперативного штаба по мониторингу цен.