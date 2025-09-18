В Волгоградской области установили средний размер платы за детский сад

В Волгоградской области приказом комитета образования и науки, с которым можно ознакомиться на официальном портале правовой информации, определили среднюю стоимость родительской платы за услуги по присмотру и уходу за детьми в государственных и муниципальных дошкольных образовательных учреждениях. В частности, согласно документу, за июль сумма составила 2528 ₽, за август — 2308 ₽, а за сентябрь — 2418 ₽