В Волгоградской области установили средний размер платы за детский сад

В регионе определены средние размеры родительской платы за посещение ребенком детсада в июле, августе и сентябре 2025 года.

В Волгоградской области приказом комитета образования и науки, с которым можно ознакомиться на официальном портале правовой информации, определили среднюю стоимость родительской платы за услуги по присмотру и уходу за детьми в государственных и муниципальных дошкольных образовательных учреждениях. В частности, согласно документу, за июль сумма составила 2528 ₽, за август — 2308 ₽, а за сентябрь — 2418 ₽

Приказ подписал председатель областного комитета образования и науки Александр Калинин. Документ вступил в силу 15 сентября и распространяется на отношения, возникшие с 1 июля 2025 года.

Отметим, установление среднего размера родительской платы необходимо для расчета компенсации за пребывание детей в дошкольных учреждениях.