«Путиловскую» и «Юго-Западную» введут в эксплуатацию до конца 2025 года

Станции метро «Путиловская» и «Юго-Западная» введут в эксплуатацию до конца 2025 года, сообщил «Деловой Петербург» со ссылкой на представителей «Метростроя Северной столицы» (МССС). Так, на «Путиловской» выполняют работы по облицовке фасада одноэтажного вестибюля и его внутреннего обустройства. В наклонном ходе продолжают устанавливать балюстрады четырех эскалаторов, а также инженерные сети и системы, ведется облицовка кассового зала природным камнем. На «Юго-Западной» закончили практически все архитектурные отделочные работы в подземном уровне и в кассовом зале, выполнили монтаж четырех эскалаторов и не только.