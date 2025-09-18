В Прикамье отремонтировали пять мостов и один путепровод

В Пермском крае завершили ремонт пяти мостов и одного путепровода. Как сообщает пресс-служба Правительства, в Еловском округе заменили старый мост через реку Кашкалак на новый более длинный и прочный, добавив освещение и современное покрытие. В Ильинском округе отремонтировали мост через реку Большой Кет в селе Сретенском, который теперь надежнее соединяет части села с социальными объектами.