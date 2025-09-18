Ричмонд
В Прикамье отремонтировали пять мостов и один путепровод

Теперь все объекты соответствуют современным требованиям безопасности.

Источник: пресс-служба правительства Пермского края

В Пермском крае завершили ремонт пяти мостов и одного путепровода. Как сообщает пресс-служба Правительства, в Еловском округе заменили старый мост через реку Кашкалак на новый более длинный и прочный, добавив освещение и современное покрытие. В Ильинском округе отремонтировали мост через реку Большой Кет в селе Сретенском, который теперь надежнее соединяет части села с социальными объектами.

В Чусовском округе полностью перестроили мост через реку Новиковку в посёлке Калино, сделав его безопаснее и удобнее для жителей. В Верещагинском округе заменили два моста через реку Кожухарку и отремонтировали путепровод через железнодорожные пути в городе Верещагино, обеспечив надёжное сообщение между частями города.