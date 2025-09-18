Ричмонд
В Екатеринбурге могут вновь закрыть «Гринвич»

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 18 сентября, УралПолит.Ru. Прокуратура Екатеринбурга настаивает на закрытии торгового центра «Гринвич» из-за многочисленных нарушений требований пожарной и антитеррористической безопасности, которые до сих пор не были устранены. Это стало известно в ходе судебного заседания, которое прошло в Ленинской районном суде.

На заседании представитель надзорного ведомства заявил, что в торговом центре до сих пор не устранили 127 нарушений пожарной безопасности и 7 — антитеррористической, пишет E1.RU. Претензии возникли к третьему этажу ТЦ, где было выявлено недостаточное количество датчиков пожарной безопасности. Прокуратура настаивает на полном закрытии «Гринвич» до тех пор, пока все нарушения не будут устранены.

Напомним, 30 июня приставы закрыли «Гринвич» из-за нарушений пожарной безопасности и обеспечения антитеррористической защищенности. А открыли торговый центр только 10 июля. Также за нарушение требований к антитеррористической защищенности объектов управляющую компанию «Гринвича» «ИТС-Групп» суд оштрафовал на 100 тысяч рублей.