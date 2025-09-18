В Екатеринбурге могут вновь закрыть «Гринвич»

На заседании представитель надзорного ведомства заявил, что в торговом центре до сих пор не устранили 127 нарушений пожарной безопасности и 7 — антитеррористической, пишет E1.RU. Претензии возникли к третьему этажу ТЦ, где было выявлено недостаточное количество датчиков пожарной безопасности. Прокуратура настаивает на полном закрытии «Гринвич» до тех пор, пока все нарушения не будут устранены.