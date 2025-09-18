В Красноярске создают уникальный объект для строительства метро

Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.
На строящейся станции «Улица Копылова» красноярского метротрамвая возводят демонтажно-щитовую камеру нестандартной круглой формы диаметром 32 метра. Это первое подобное решение в российском метростроении.
Камера глубиной 48 метров предназначена для демонтажа тоннелепроходческих щитов. После завершения работ объект соединят с платформенной частью станции и разместят там технические помещения.
Уникальная круглая форма позволяет вести строительство в стесненных городских условиях и ускорить реализацию проекта.
