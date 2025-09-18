Ричмонд
В Красноярске создают уникальный объект для строительства метро

В Красноярске строят уникальную круглую камеру для метротрамвая.

Источник: Правительство Красноярского края

Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

На строящейся станции «Улица Копылова» красноярского метротрамвая возводят демонтажно-щитовую камеру нестандартной круглой формы диаметром 32 метра. Это первое подобное решение в российском метростроении.

Камера глубиной 48 метров предназначена для демонтажа тоннелепроходческих щитов. После завершения работ объект соединят с платформенной частью станции и разместят там технические помещения.

Уникальная круглая форма позволяет вести строительство в стесненных городских условиях и ускорить реализацию проекта.

Ранее губернатор Красноярского края рассказывал, какие составы планируется закупить для метро.