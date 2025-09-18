Ричмонд
Накануне Дня города в Ростове начнут курсировать 10 новых автобусов

10 автобусов марки НЕФАЗ 2025 года выпуска купил один из частных ростовских перевозчиков.

Источник: администрация Ростова-на-Дону

Накануне Дня города в Ростове начнут курсировать 10 новых автобусов. Автобусы марки НЕФАЗ 2025 года выпуска купил один из частных ростовских перевозчиков.

Как сообщил глава Ростова Александр Скрябин в своём Telegram-канале, новый транспорт начнёт курсировать по улицам донской столицы 19 сентября.

Новый подвижной состав оборудован кондиционерами, видеокамерами, откидными пандусами, а также автоинформаторами с распознаванием остановок — они необходимы для работы в тёмное время суток.

«Слаженная работа городского транспорта — заведомо хорошее настроение для наших жителей. Планируется, что в следующем году компания сможет закупить ещё около 40 новых автобусов», — подчеркнул Александр Скрябин.