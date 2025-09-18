Россельхознадзор выявил нарушения на воронежском свиноводческом предприятии

Специалисты ведомства установили, что вход в помещение, где содержатся свиньи, был открыт для посторонних лиц, а персонал предприятия в этот момент отсутствовал. Также у бункера для хранения кормов был поврежден люк приемки комбикорма, из-за чего туда могли проникнуть птицы и занести инфекцию. Кроме того, были нарушены правила хранения и перемещения биологических отходов: при перевозке на ковше трактора они могли высыпаться, а рядом с корпусом для содержания свиней были обнаружены трупы животных.