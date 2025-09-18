Более 400 свердловчан смогут переехать из авариек по новой программе

Более 400 жителей Свердловской области получат возможность сменить аварийное жилье на комфортабельное в рамках стартовавшего первого этапа новой программы переселения, одобренной губернатором Денисом Паслером. Как сообщает региональный департамент информполитики, программа обеспечит им новые, безопасные и благоустроенные квартиры.
Данная инициатива распространяется на дома, получившие статус аварийных после начала 2017 года. В текущем году на ее реализацию будет выделено 790,6 млн рублей, включая 282,7 млн рублей из Фонда развития территорий, полмиллиарда рублей из областной казны и 7,9 млн рублей из бюджетов муниципальных образований.
На первом этапе в программе участвуют 12 муниципалитетов, среди которых выделены семь опорных населенных пунктов: Асбест, Дегтярск, Ирбит, Нижний Тагил, Качканар, Кушва, Нижняя Тура, Первоуральск, Полевской, Ревда, Тавда и Тугулым. Благодаря этому этапу программы улучшат свои жилищные условия 434 человека, проживающие в 28 домах, общая площадь которых составляет 7,8 тыс. квадратных метров.
В приоритетном порядке будут переселены жители домов, находящихся в состоянии, угрожающем обрушением, граждане, ожидающие переселения на основании вступивших в силу судебных решений, а также проживающие в опорных населенных пунктах.