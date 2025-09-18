Более 400 свердловчан смогут переехать из авариек по новой программе

Данная инициатива распространяется на дома, получившие статус аварийных после начала 2017 года. В текущем году на ее реализацию будет выделено 790,6 млн рублей, включая 282,7 млн рублей из Фонда развития территорий, полмиллиарда рублей из областной казны и 7,9 млн рублей из бюджетов муниципальных образований.