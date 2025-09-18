СМИ: Тайвань представил прототип первой ракеты, разработанной совместно с США

В свою очередь, министр обороны Китая Дун Цзюнь в четверг на ежегодном оборонном форуме в Пекине выступил с критикой «внешнего военного вмешательства» в дела Тайваня: «Мы никогда не допустим, чтобы какой-либо сепаратистский заговор с целью добиться независимости Тайваня увенчался успехом, и мы готовы в любое время пресечь любое внешнее военное вмешательство». Кроме того, на прошлой неделе он предупредил главу Пентагона Пита Хегсета о том, что любая попытка использовать остров для сдерживания Китая «обречена на провал».