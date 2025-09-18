Ричмонд
СМИ: Тайвань представил прототип первой ракеты, разработанной совместно с США

В среду Тайвань продемонстрировал прототип крылатой ракеты, разработанной совместно с американским производителем вооружений. Это стало важным шагом в быстрорастущем оборонном сотрудничестве между Тайбэем и Вашингтоном в целях противодействия возможной военной угрозе Пекина, пишут западные СМИ.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Anduril Industries
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Как напоминает британское агентство Reuters, США являются самым важным международным спонсором и поставщиком оружия для Тайваня, несмотря на отсутствие официальных дипломатических связей. Однако в последние годы поставки из США замедлились из-за резкого роста спроса на оружие во всем мире, который создал проблемы для американских производителей, отмечает американский канал CNN.

Тем не менее президент Тайваня Лай Циндэ в июне заявил, что Тайвань будет развивать сотрудничество с США в области безопасности и приступит к совместной разработке и производству оружия. В преддверии выставки аэрокосмических и оборонных технологий в Тайбэе Чжуншаньский институт науки и технологий (NCSIST) представил автономную недорогую крылатую ракету, созданную американским стартапом Anduril Industries на основе ракеты Barracuda-500. Последняя представляет из себя боеприпас, запускаемый с самолета, и сейчас проходит испытания в вооруженных силах США, уточняет CNN.

Новая тайваньская ракета может быть использована против целей как на море, так и на суше. Она также предназначена для групповых атак на военные корабли и действует аналогично дронам-камикадзе.

NCSIST не указал дальность ее полета, а также отказался уточнить сроки начала производства или ожидаемый объем. Однако представители института подтвердили, что Тайвань намерен построить всю производственную линию на месте и снизить стоимость одной ракеты до уровня ниже 6,5 млн тайваньских долларов (216 493 доллара США).

Если начнутся военные действия, если мы столкнемся с блокадой, то, в отличие от Украины, мы не сможем рассчитывать на европейский континент, который обеспечивает бесперебойный приток подкреплений. Стойкость Тайваня зависит только от нас самих.

Ли Ши Чан
президент NCSIST

Ли сообщил, что NCSIST подпишет два контракта и шесть меморандумов о взаимопонимании с шестью неназванными компаниями из США и Канады в ходе трехдневной выставки, которая открылась 18 сентября. Тайвань поставил перед собой цель к 2030 году тратить на оборону 5% ВВП по сравнению с целевым показателем в 3,3% в следующем году.

В время августовского визита на остров основатель Anduril Палмер Лаки высоко оценил его производственные возможности и технологическое мастерство.

Тайвань находится на пороге техноиндустриального ренессанса в области национальной обороны, который является продолжением техноиндустриального ренессанса в потребительской и промышленной электронике. Именно он сделал Тайвань предметом зависти всего мира.

Палмер Лаки
основатель Anduril

В свою очередь, министр обороны Китая Дун Цзюнь в четверг на ежегодном оборонном форуме в Пекине выступил с критикой «внешнего военного вмешательства» в дела Тайваня: «Мы никогда не допустим, чтобы какой-либо сепаратистский заговор с целью добиться независимости Тайваня увенчался успехом, и мы готовы в любое время пресечь любое внешнее военное вмешательство». Кроме того, на прошлой неделе он предупредил главу Пентагона Пита Хегсета о том, что любая попытка использовать остров для сдерживания Китая «обречена на провал».