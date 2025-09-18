Как напоминает британское агентство Reuters, США являются самым важным международным спонсором и поставщиком оружия для Тайваня, несмотря на отсутствие официальных дипломатических связей. Однако в последние годы поставки из США замедлились из-за резкого роста спроса на оружие во всем мире, который создал проблемы для американских производителей, отмечает американский канал CNN.
Тем не менее президент Тайваня Лай Циндэ в июне заявил, что Тайвань будет развивать сотрудничество с США в области безопасности и приступит к совместной разработке и производству оружия. В преддверии выставки аэрокосмических и оборонных технологий в Тайбэе Чжуншаньский институт науки и технологий (NCSIST) представил автономную недорогую крылатую ракету, созданную американским стартапом Anduril Industries на основе ракеты Barracuda-500. Последняя представляет из себя боеприпас, запускаемый с самолета, и сейчас проходит испытания в вооруженных силах США, уточняет CNN.
NCSIST не указал дальность ее полета, а также отказался уточнить сроки начала производства или ожидаемый объем. Однако представители института подтвердили, что Тайвань намерен построить всю производственную линию на месте и снизить стоимость одной ракеты до уровня ниже 6,5 млн тайваньских долларов (216 493 доллара США).
Если начнутся военные действия, если мы столкнемся с блокадой, то, в отличие от Украины, мы не сможем рассчитывать на европейский континент, который обеспечивает бесперебойный приток подкреплений. Стойкость Тайваня зависит только от нас самих.
Ли сообщил, что NCSIST подпишет два контракта и шесть меморандумов о взаимопонимании с шестью неназванными компаниями из США и Канады в ходе трехдневной выставки, которая открылась 18 сентября. Тайвань поставил перед собой цель к 2030 году тратить на оборону 5% ВВП по сравнению с целевым показателем в 3,3% в следующем году.
Тайвань находится на пороге техноиндустриального ренессанса в области национальной обороны, который является продолжением техноиндустриального ренессанса в потребительской и промышленной электронике. Именно он сделал Тайвань предметом зависти всего мира.
В свою очередь, министр обороны Китая Дун Цзюнь в четверг на ежегодном оборонном форуме в Пекине выступил с критикой «внешнего военного вмешательства» в дела Тайваня: «Мы никогда не допустим, чтобы какой-либо сепаратистский заговор с целью добиться независимости Тайваня увенчался успехом, и мы готовы в любое время пресечь любое внешнее военное вмешательство». Кроме того, на прошлой неделе он предупредил главу Пентагона Пита Хегсета о том, что любая попытка использовать остров для сдерживания Китая «обречена на провал».