Трассу «Новороссия» отремонтируют и расширят до четырех полос

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен — РИА Новости Крым. Дополнительные 10 миллиардов рублей направят на капитальный ремонт и расширение федеральной трассы «Новороссия». Об этом сообщил глава кабмина Михаил Мишустин на заседании правительства.

Источник: РИА "Новости"

Он напомнил, что дорога протянулась вдоль северного побережья Азовского моря, соединяя Ростов-на-Дону с Симферополем, и входит в маршрут «Азовское кольцо» — современную автомобильную дорогу вокруг Азовского моря.

Мишустин уточнил, что дополнительное финансирование позволит расширить трассу до четырех полос, что повысит транспортную доступность региона и улучшит логистику между Крымом и материковой частью страны.

«Важно, чтобы запланированные работы были проведены качественно и в срок», — подчеркнул глава кабмина.

Он отметил, что в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях уже отремонтировано больше 6 тысяч километров автотрасс. Работы будут продолжены, чтобы к 2030 году эти регионы достигли общероссийского уровня по качеству жизни и инфраструктуры.

Кроме того, в 2025 году на приведение региональных, межмуниципальных и местных дорог в нормативное состояние новым регионам было выделено около 20 миллиардов рублей.