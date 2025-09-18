Трассу «Новороссия» отремонтируют и расширят до четырех полос

Он отметил, что в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях уже отремонтировано больше 6 тысяч километров автотрасс. Работы будут продолжены, чтобы к 2030 году эти регионы достигли общероссийского уровня по качеству жизни и инфраструктуры.