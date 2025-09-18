Ричмонд
В Краснодаре cуд изъял землю аквапарка на Затоне

В Краснодаре суд удовлетворил иск прокуратуры и принял решение вернуть в собственность города земельный участок площадью более 2 гектаров на территории парка 30-летия Победы, где ранее располагался аквапарк. По оценке, стоимость земли превышает 377 миллионов рублей.

Источник: Новая Кубань

Прокурорская проверка выявила, что участок был сначала незаконно арендован, а затем оформлен в собственность компанией для строительства и эксплуатации аквапарка. Однако «Аквалэнд» проработал недолго, быстро закрылся, а после владельцы попытались возвести многоквартирные дома на общественной территории.

Это вызвало резкую реакцию со стороны надзорных органов, которые подали в суд иск об истребовании земли из незаконного владения. Суд полностью поддержал требования прокуратуры. Исполнение решения находится под контролем Генпрокуратуры РФ.