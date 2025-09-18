Ричмонд
+19°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Работодатели из РТ получат субсидии за создание рабочих мест

Средства покрывают расходы на приобретение, монтаж и установку необходимого оборудования.

Источник: Аргументы и факты

В рамках национального проекта «Кадры» работодатели Республики Татарстан могут получить финансовую поддержку до 200 тысяч рублей на оборудование каждого рабочего места для трудоустройства инвалидов I и II групп, а также ветеранов боевых действий с любой группой инвалидности. Средства покрывают расходы на приобретение, монтаж и установку необходимого оборудования.

По данным Кадрового центра «Работа России», в Татарстане уже оснащено 7 специализированных рабочих мест в трех районах республики. С начала года трудоустроены 66 участников специальной военной операции, двое открыли собственное дело. Общее число официально трудоустроенных инвалидов достигло 459 человек.

Для получения субсидии работодателям необходимо обратиться в Кадровый центр «Работа России», а затем подать заявление в Социальный фонд с копией трудового договора и документами, подтверждающими расходы. На портале «Работа России» доступно около 1000 вакансий для людей с инвалидностью, включая позиции педагогов, инженеров, специалистов по социальной работе и логистике.

Проект направлен на создание равных возможностей для трудоустройства и улучшение качества жизни людей с ограниченными возможностями здоровья.

Напомним, свыше 43 тысяч сельских пенсионеров Татарстана получают надбавку за стаж.