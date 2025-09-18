Работодатели из РТ получат субсидии за создание рабочих мест

Для получения субсидии работодателям необходимо обратиться в Кадровый центр «Работа России», а затем подать заявление в Социальный фонд с копией трудового договора и документами, подтверждающими расходы. На портале «Работа России» доступно около 1000 вакансий для людей с инвалидностью, включая позиции педагогов, инженеров, специалистов по социальной работе и логистике.