Премьер Турчин сказал, где дадут ответы простым языком о будущем Беларуси до 2030 года

Премьер-министр Беларуси Александр Турчин объяснил, как подавать информацию в программе социально-экономического развития страны на 2026−2030 годы, пишет БелТА.
Отмечается, что на заседании Президиума Совмина рассматривалась программа социально-экономического развития на следующую пятилетку. Турчин подчеркнул, что программа должна быть «живой и настоящей», как поручал глава государства.
«Все инструменты и ресурсы, которыми располагает правительство, должны быть подчинены ее выполнению», — отметил премьер-министр.
Александр Турчин обратил внимание, что это должен быть комплексным документ, «который простым и понятным языком даст ответы на вопросы» о развитии экономики страны в ближайшие пять лет.
Еще он добавил, что пятилетняя программа должна повлиять на качество жизни граждан в любом уголке страны. Сообщается, что программа будет вынесена на Всебелорусское народное собрание.
