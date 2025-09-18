Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Премьер Турчин сказал, где дадут ответы простым языком о будущем Беларуси до 2030 года

Премьер Турчин сказал, где дадут ответы простым языком о будущем Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Премьер-министр Беларуси Александр Турчин объяснил, как подавать информацию в программе социально-экономического развития страны на 2026−2030 годы, пишет БелТА.

Отмечается, что на заседании Президиума Совмина рассматривалась программа социально-экономического развития на следующую пятилетку. Турчин подчеркнул, что программа должна быть «живой и настоящей», как поручал глава государства.

«Все инструменты и ресурсы, которыми располагает правительство, должны быть подчинены ее выполнению», — отметил премьер-министр.

Александр Турчин обратил внимание, что это должен быть комплексным документ, «который простым и понятным языком даст ответы на вопросы» о развитии экономики страны в ближайшие пять лет.

Еще он добавил, что пятилетняя программа должна повлиять на качество жизни граждан в любом уголке страны. Сообщается, что программа будет вынесена на Всебелорусское народное собрание.

Ранее мы писали, что президент Беларуси Александр Лукашенко сказал не раскручивать языковую проблему: «Быть беде».

Еще узнайте, что пожилые и инвалиды получат бесплатную помощь в доставке овощей на дом с ярмарок.

Прочитайте, что Белгоспищепром сказал, каких сладостей белорусы стали покупать больше.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше