Серийное производство Lada Iskra запущено на предприятии в Санкт-Петербурге

На предприятие в Санкт-Петербурге поступают сборочные комплекты, включающие окрашенный кузов, силовой агрегат, элементы салона, шасси и другие компоненты. В каждом комплекте около 1000 сборочных единиц. На конвейере проводят установки шумоизоляции, инструментальной панели, ремней безопасности, системы ESP и внутренних обивок салона и багажника. Также собирают двигатель и переднюю подвеску, монтируют бамперы, колеса и молдинги. После полной сборки и заправки всеми необходимыми жидкостями, автомобили проходят линию инспекции качества.