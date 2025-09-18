Судьба екатеринбургского агентства Ura ru оказалась под угрозой

Судьба крупного екатеринбургского интернет-агентства Ura.ru оказалась под угрозой. Юрлицо издания «Сибирско-Уральская медиакомпания» вошло в число третьих лиц по делу о национализации активов олигархов Артема Бикова и Алексея Боброва. Информация содержится в карточке дела на сайте Ленинского суда Екатеринбурга.
Сотрудникам СМИ уже объявили о ситуации. По данным ЕАН, под вопросом остается дальнейшая работа журналистов. Источник нашего агентства заявил, что через месяц корреспонденты могут остаться без работы. Известно, что зарплату сотрудники агентства получали через банк «Агропромкредит», который тоже связан с Бобровым и Биковым. Он находится в списке прокуратуры и отключен от системы быстрых платежей.
ЕАН писал, что Генпрокуратура РФ подала иск в Ленинский районный суд Екатеринбурга об обращении «Облкоммунэнерго» в доход государства. На данный момент владельцами энергокомпании являются бывший советник экс-главы корпорации РАО «ЕЭС» Анатолия Чубайса Артем Биков и его компаньон, бизнесмен Алексей Бобров.
Надзорное ведомство требует вернуть и другие компании ЖКХ, принадлежащие бизнесменам, — всего около 80 организаций во всех регионах УрФО. В головной компании, в «Корпорации СТС», говорят, что Генпрокуратуру «ввели в заблуждение».