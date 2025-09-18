Судьба екатеринбургского агентства Ura ru оказалась под угрозой

Сотрудникам СМИ уже объявили о ситуации. По данным ЕАН, под вопросом остается дальнейшая работа журналистов. Источник нашего агентства заявил, что через месяц корреспонденты могут остаться без работы. Известно, что зарплату сотрудники агентства получали через банк «Агропромкредит», который тоже связан с Бобровым и Биковым. Он находится в списке прокуратуры и отключен от системы быстрых платежей.