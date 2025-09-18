Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Петербурге начали собирать LADA Iskra

На «Автозаводе Санкт-Петербург» стартовала серийная сборка отечественного седана LADA Iskra, передает корреспондент «Фонтанки». Первые автомобили уже начали отгружать дилерам марки, рассказали на заводе.

13

Соглашение о локализации производства Iskra в Петербурге между АВТОВАЗом и площадкой в Каменке было подписано в июне на ПМЭФ. За три месяца предприятие перенастроило конвейеры и обучило персонал. На завод машины поступают в виде «максимально готовых комплектов»: уже с окрашенным кузовом, отдельно отгружаются двигатели, детали салона и шасси — всего порядка 1 000 деталей на каждый автомобиль. На конвейере в Петербурге устанавливают панель приборов, ремни безопасности, электронные системы, собирают подвеску и двигатель, монтируют колеса и бамперы. Завод ведет сборку полного модельного ряда во всех кузовах — седан, универсал и версию Cross.

Новая LADA Iskra позиционируется как автомобиль B-сегмента, который должен занять нишу между Granta и Vesta, в Тольятти серийный выпуск модели стартовал в апреле этого года.

Вице-губернатор Кирилл Поляков отметил, что власти города поддерживают автопром через налоговые льготы, субсидии и программу льготных займов для бизнеса на покупку отечественной техники. Президент АВТОВАЗа Максим Соколов назвал запуск сборки важным событием, которое помогает «перезапустить автомобильный кластер Северной столицы и сохранить в нем квалифицированные кадры».

До конца 2025 года на заводе планируют собрать 3,5−4 тысячи автомобилей, планы на будущий год предполагают увеличение объемов до 10 тысяч штук.

Общий объем производства Lada в 2025 году АВТОВАЗ снизил до уровня «более 300 тыс. шт. плюс-минус 10%», заявил журналистам президент компании Максим Соколов. Еще в июне на ПМЭФ он прогнозировал спад продаж Lada на 20−25% в этом году и готовился корректировать изначальный производственный план, утвержденный в конце 2024 года на отметке в 500 тысяч машин.