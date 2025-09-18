В Петербурге начали собирать LADA Iskra

Соглашение о локализации производства Iskra в Петербурге между АВТОВАЗом и площадкой в Каменке было подписано в июне на ПМЭФ. За три месяца предприятие перенастроило конвейеры и обучило персонал. На завод машины поступают в виде «максимально готовых комплектов»: уже с окрашенным кузовом, отдельно отгружаются двигатели, детали салона и шасси — всего порядка 1 000 деталей на каждый автомобиль. На конвейере в Петербурге устанавливают панель приборов, ремни безопасности, электронные системы, собирают подвеску и двигатель, монтируют колеса и бамперы. Завод ведет сборку полного модельного ряда во всех кузовах — седан, универсал и версию Cross.