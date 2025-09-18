Автоэксперт Рогов: ввоз некитайских иномарок в Россию упадет на 90% с ноября

«Машина должна быть дорогая сама по себе, но при этом с не очень мощным мотором. Например, таким критериям соответствует BMW X3 с 3,0-литровым дизелем: сейчас она стоит 7,5−8 млн рублей, подорожает на 900 тыс. рублей. Плохо, обидно, неприятно, но не повод отказаться», — надеется Дмитрий Рогов, основатель компании «Рогов Мобиль» (занимается поставками автомобилей из Японии и Южной Кореи).