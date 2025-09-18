Инвестиционный форум в Могилевском районе собрал представителей Беларуси, России, Китая и Турции

18 сентября, Могилевский район /Корр. БЕЛТА/. Инвестиционный форум «Могилевский район — территория возможностей» собрал сегодня представителей Беларуси, России, Китая и Турции, передает корреспондент БЕЛТА.
Инвестиционный форум — это универсальная площадка для презентации экономического потенциала Могилевского района, демонстрации инвестиционных предложений, поддержки инициатив в предпринимательской деятельности.
«С уверенностью можно сказать, что инвестиционный форум “Могилевский район — территория возможностей” стал визитной карточной района и носит статус международной бизнес-площадки. За шесть лет проведения форума было подписано более 130 официальных документов на сумму более Br650 млн, 32 контракта о поставках продукции предприятий района на экспорт и 34 соглашения о сотрудничестве», — отметил председатель Могилевского райисполкома Дмитрий Мудрогелов.
Во время форума прошла презентация возможностей Могилевского района. Здесь развивается промышленность и многоотраслевое сельское хозяйство, располагается необходимая инфраструктура для осуществления инвестиционной деятельности. «В районе созданы максимально благоприятные условия для реализации предпринимательской инициативы и открытия новых производств. Стабильное, понятное и прогрессивное инвестиционное законодательство дает инвестору гарантии защиты инвестиций, — рассказал председатель райисполкома. — Инвестиционную привлекательность Могилевского района также определяют выгодное географическое положение, наличие на его территории участка свободной экономической зоны “Могилев”, имеющийся кадровый потенциал, благоприятный инвестклимат и целый ряд иных преимуществ. Бизнес, видя преимущества Могилевского района, активно развивается и охватывает практически все сегменты экономики».
Среди основных направлений деятельности предприятий района — мясомолочное производство, деревообработка и производство изделий из дерева, производство металлоконструкций, технического углерода, строительных материалов, средств личной гигиены, розничная и оптовая торговля продуктами питания и нефтепродуктами. Многие из предприятий известны далеко за пределами области и страны. «В нынешней ситуации география внешнеэкономической деятельности предприятий Могилевского района охватывает свыше 40 стран. Основным внешнеэкономическим партнером предприятий района была и остается Российская Федерация, — рассказал Дмитрий Мудрогелов. — Только за последние четыре года объем взаимной торговли нашего района с Россией увеличился почти в 2 раза и составляет 60% в общем объеме товарооборота».
Как отметила глава Псковского района Псковской области Российской Федерации Наталья Федорова, в современных условиях, внутренние рынки Беларуси и России стали еще более тесно связаны. «Это взаимодействие прослеживается абсолютно в каждом направлении и отрасли. Даже на уровне наших муниципалитетов, небольших, казалось бы, частичек двух государств. Но такое взаимодействие — важное и нужное, — отметила она. — Сегодня в зале есть представительство бизнеса, крупные предприятия. Власти, представители местного самоуправления как никогда близки с бизнесом. И самое главное, что все это мы делаем вместе с вами для людей, для развития качества жизни. Для того, чтобы наши государства развивались и процветали».
По итогам пленарного заседания во время форума, было подписано шесть протоколов намерений о реализации инвестиционных проектов. -0-