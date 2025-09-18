Инвестиционный форум в Могилевском районе собрал представителей Беларуси, России, Китая и Турции

Как отметила глава Псковского района Псковской области Российской Федерации Наталья Федорова, в современных условиях, внутренние рынки Беларуси и России стали еще более тесно связаны. «Это взаимодействие прослеживается абсолютно в каждом направлении и отрасли. Даже на уровне наших муниципалитетов, небольших, казалось бы, частичек двух государств. Но такое взаимодействие — важное и нужное, — отметила она. — Сегодня в зале есть представительство бизнеса, крупные предприятия. Власти, представители местного самоуправления как никогда близки с бизнесом. И самое главное, что все это мы делаем вместе с вами для людей, для развития качества жизни. Для того, чтобы наши государства развивались и процветали».