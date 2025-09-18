Олигархи не заметят, средний класс заплачет: Минпромторг поднимет ставки утильсбора

Уже с 1 ноября 2025 года в России могут ввести новую шкалу исчисления утильсбора — он обязателен при импорте автомобилей. Нынешние льготные ставки для физических лиц — пока что привезти легковушку из-за рубежа для себя стоит до 5200 рублей — уйдут в прошлое для автомобилей мощнее 160 л.с. (включая сюда гибриды и электромобили). А коммерческий утильсбор будет де-факто запретительным — до нескольких миллионов рублей. Покупатели люкса смогут позволить себе такое, а вот обычные люди — не факт.
Своим новым нормативным документом — он рассматривается сейчас на портале нормативно-правовых актов и, скорее всего, будет принят — Минпромторг вводит шкалу утильсбора с разбивкой по мощности. Причем ставки различаются для новых автомобилей и машин старше трех лет; для ДВС с рабочим объемом до 1 литра, от 1 до 2 литров и свыше 2 литров (чем объемнее, тем, конечно, больше).
Для электромобилей и гибридов ставки тоже свои, зависеть они будут от 30-минутной мощности, то есть от показателей электромотора в крейсерском, а не разгонном режиме.
Коэффициенты для автомобилей, ввозимых юридическими лицами, и так вот уже год как называют запредельными и запретительными. Можно считать, что они лишь индексируются: если брать наиболее распространенную сейчас для массовых иномарок мощность в 150 лошадиных сил, то сумма утильсбора составит 667 400 рублей (как и за менее мощные). А вот за 200-сильный мотор придется заплатить уже 794 тысячи рублей, а за 300-сильный уже чуть больше 1 млн рублей.
И самое важное: льготные ставки для автомобилей, ввозимых физическими лицами для личного пользования, отменяются, если мощность машины более 160 «лошадей». То есть сейчас частное лицо может ввезти 200-сильную иномарку по ставке утильсбора 3400 рублей (если она новая) или 5200 рублей (если ее возраст свыше 3 лет). А вот с 1 ноября «физикам» придется платить все те же сотни тысяч (для мощных машин — миллионы) рублей, которые сейчас платят юридические лица.
Формально рост утильсбора для таких категорий повышается в несколько сот раз. Это особенно актуально для мощных машин с объемными моторами — например, для 250-сильного двигателя объемом от 2 до 3 литров ставка утильсбора равна 2,1 млн рублей. Во многих случаях (когда ввозятся подержанные мощные «игрушки для больших» или внедорожники) ставка утильсбора выходит больше, чем цена самого автомобиля.
Механизм тарифов утильсбора настроен так, что тяготы будут нести прежде всего покупатели среднего класса, аудитория люксовых марок, где цены за автомобиль начинаются от 20 млн рублей, сравнительно легко перенесет наценку в 2−3 миллиона. А вот для тех, кто перерос малолитражки, но не дорос до люкса, все печальнее: машины подорожают вдвое (и это не предел).
— Самые проблемные ниши здесь те, в которых отечественных автомобилей просто нет, — рассказывает «МК» специалист по подбору и обслуживанию подержанных автомобилей Алексей Островский. — Например, минивэны, практически безальтернативные для многодетных семей: у нас не выпускают семи-десятиместные машины с комфортным салоном и АКПП, поэтому все подобные семьи пользуются импортом. Чаще всего эти минивэны строят на платформе автомобилей среднего класса с мощностью двигателя больше 160 лошадиных сил. Конечно же, с запретительным утильсбором таких автомобилей на вторичном рынке станет меньше, а цены серьезно вырастут.
Другие категории машин, которых прежде всего коснется повышенный утильсбор, — внедорожники и спорткары (чаще всего рабочий объем у них превышает 2 литра, а мощность — 160 лошадиных сил). Их пока еще растаможивают по льготной — 3400/5200 рублей — ставке утильсбора, но 31 октября эта «льгота» закончится, говорит Алексей Островский.
Значительно осложнится и ситуация на рынке электромобилей, считает эксперт. Дело в том, что мощность их двигателей в отличие от ДВС и в массовом секторе превышает 160 «лошадей». А значит, даже для вполне скромных «электричек», аналогов 150-сильных кроссоверов, ставки уже сейчас улетают в космос. 1,3 млн рублей за мощность от 130 до 160 и 1,54 млн рублей за мощность от 160 до 190 л.с. — ставка утильсбора сопоставима (хотя и не равна, конечно) с ценой самого транспортного средства.
Правда, пока что на «скромные» 150-сильные ДВС льготная ставка утильсбора сохраняется. Но, во-первых, многие эксперты полагают, что это ненадолго, к примеру, Александр Шумский из «Пробок.нет» считает, что уже в следующем году льготу отменят. А во-вторых, аналитики ожидают пропорционального подорожания и этих машин — цены попросту «подтянутся» к нижней планке более мощных моделей, не оставляя разрыва.
«Есть ли хоть один шанс, что после взлета цен на привоз бюджетных иномарок АвтоВАЗ не повысит цены на 50−70%? — комментирует Шумский. — Выбора же просто не будет, альтернативы нет».
Пока же авторынок реагирует естественным образом: все, кто планировал купить или ввезти машину до поднятия утильсбора, торопятся. И, по данным «Автостата», спрос на иномарки вырос за минувшую неделю сразу на 300%, то есть вчетверо. У логистических компаний и в таможнях уже выстроились очереди.
Может, в этом — подстегнуть спрос, который как-то не слишком хорошо себя чувствовал в этом году, — и есть настоящая цель властей? Глядишь, на ажиотаже и затоваренные склады готовой продукции удастся реализовать, а вазовским рабочим удастся вновь вернуться на пятидневку.
Но если серьезно, пропасть между теми, кто может себе позволить новую иномарку, и теми, кто выбирает только между отечественным и сильно подержанным «с пробегом по России», уже напоминает ситуацию до 2000 года. Когда реальные машины были только для «реальных пацанов».