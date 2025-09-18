Олигархи не заметят, средний класс заплачет: Минпромторг поднимет ставки утильсбора

Коэффициенты для автомобилей, ввозимых юридическими лицами, и так вот уже год как называют запредельными и запретительными. Можно считать, что они лишь индексируются: если брать наиболее распространенную сейчас для массовых иномарок мощность в 150 лошадиных сил, то сумма утильсбора составит 667 400 рублей (как и за менее мощные). А вот за 200-сильный мотор придется заплатить уже 794 тысячи рублей, а за 300-сильный уже чуть больше 1 млн рублей.