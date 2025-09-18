Зампред ЦБ назвал инфляционные ожидания ключевым фактором для смягчения ДКП

По словам зампреда, граждане и бизнес пока не верят, что инфляция в ближайшие год-два стабилизируется на уровне 4%. Это сдерживает снижение ключевой ставки. Заботкин подчеркнул, что для смягчения политики необходимо укрепить уверенность в стабильности цен. Он отметил, что инфляционные ожидания — не единственный, но очень важный фактор для принятия решений по ставке.