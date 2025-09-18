Зампред ЦБ назвал инфляционные ожидания ключевым фактором для смягчения ДКП

Инфляционные ожидания остаются ключевым фактором, который влияет на возможности смягчения денежно-кредитной политики. Об этом сообщил Алексей Заботкин, заместитель председателя ЦБ РФ, выступая на Московском финансовом форуме.
По словам зампреда, граждане и бизнес пока не верят, что инфляция в ближайшие год-два стабилизируется на уровне 4%. Это сдерживает снижение ключевой ставки. Заботкин подчеркнул, что для смягчения политики необходимо укрепить уверенность в стабильности цен. Он отметил, что инфляционные ожидания — не единственный, но очень важный фактор для принятия решений по ставке.
При этом экономика России продолжает расти, но темпы роста замедлились. Об этом сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Она пояснила, что данные за лето подтверждают продолжение роста, но он стал более умеренным после периода перегрева экономики.
Набиуллина добавила, что потребительский спрос остается высоким, а рынок сохраняет активность. Однако экономический рост идет неравномерно из-за структурных изменений. Разные секторы экономики показывают неодинаковую динамику, что связано с внутренней перестройкой в стране.