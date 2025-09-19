В Перми из-за банкротства собственника продают бизнес-центр «Премьер»

Бизнес-центр «Премьер» продают в Перми из-за банкротства собственника, передаёт «Новый компаньон», ссылаясь на информацию на популярном сайте бесплатных объявлений.
Речь идёт о здании, которое находится на улице Петропавловской, 59. Рядом расположены ТЦ IMALL, эспланада и здание правительства Пермского края.
Бизнес-центр включает в себя подвал, промежуточный этаж и три основных этажа. Общая площадь всех помещений составляет немногим более 1000 квадратных метров, из них 658 квадратных метров находятся в аренде.
В объявлении указано, что владелец бизнес-центра сейчас проходит процедуру банкротства, а здание будет реализовано на торгах. Стоимость всех помещений оценили в 41,7 миллиона рублей (то есть каждый квадратный метр обойдётся покупателю в 38,2 тысячи рублей).
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что в Перми продают последнее кафе «Фобошная». Заведение, которое специализируется на азиатской кухне, расположено на улице Революции, 22.