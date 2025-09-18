Финансист Разуваев объяснил запрет на вклады в цифровых рублях

Государство ввело ограничения на открытие вкладов в цифровых рублях, чтобы не подвергать риску финансовую устойчивость банков, заявил в беседе с URA.RU член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.
«Были прогнозы, что банки могут лишиться 10% средств на депозитах. Потому что часть вкладчиков решит, что держать деньги в цифровых рублях напрямую у государства все-таки надежнее, чем в банках», — рассказал он.
Финансист считает, что пока государство не ставит перед собой задачу сделать цифровой рубль массовым, основной задачей электронной валюты будут внешнеторговые расчеты.
Ранее НСН сообщила, что цифровой рубль такой же надежный, как обычный. Цифровая валюта абсолютно крепкая и не зависит от коммерческих банков, приводит издание слова министра финансов Антона Силуанова.