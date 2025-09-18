БУТБ будет сотрудничать с торгово-промышленной палатой Камчатского края

«Камчатка — совершенно новый для нас регион торговли. Первая сделка по продаже белорусских мясопродуктов в этот регион была заключена лишь в августе текущего года, поэтому впереди серьезный пласт работы, который мы совместно с Торгово-промышленной палатой Камчатского края будем постепенно осваивать. Безусловно, в приоритете рост количества аккредитованных компаний, так как на сегодня их только две, а также обеспечение положительной динамики товарооборота путем вывода на торги новых востребованных товарных позиций. В частности, для Камчатки будут интересны белорусские молокопродукты, комбикорма, консервированная плодоовощная продукция и товары промышленного назначения, а для Беларуси — цветные металлы, мороженая рыба и кормовая рыбная мука. Соответственно, рассчитываем на помощь ТПП в привлечении регионального бизнеса на нашу электронную платформу», — рассказал руководитель БУТБ.