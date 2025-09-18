В Петербурге запустили производство автомобилей Lada Iskra

В России стартовали поставки первых партий автомобилей Lada Iskra для дилеров «АвтоВАЗа». Эти машины собрали на «Автозаводе Санкт-Петербург». Производитель сообщает, что соглашение о выпуске автомобилей в Петербурге подписали в июне 2025 года.