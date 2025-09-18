Поставка товаров из Китая остановилась: тысячи фур стоят в Казахстане

Гигантская пробка из более чем 5 тысяч грузовиков скопилась на границе с Казахстаном, парализовав поставки товаров из Китая в Россию. Водители сутками стоят в заторе без понимания, когда их пропустят, а склады в Москве уже начали пустовать, сообщает Телеграм-канал Mash.
Причиной транспортного коллапса стала тотальная проверка фур таможенными службами, которые ищут контрафакт. В первую очередь досмотру подвергают грузы с электронными сигаретами, табаком и вейпами.
Ситуация уже нанесла серьезный удар по логистике в преддверии разгара делового сезона. Однако в ближайшее время она рискует только усугубиться. Эксперты прогнозируют, что даже при немедленном решении всех проблем, на устранение текущей пробки уйдет около трех недель.
После этого, как ожидается с понедельника, начнется «обратка»: весь скопившийся транспортный поток одновременно хлынет в сторону Москвы, что грозит новым коллапсом и рискует полностью забить столичные терминалы.
