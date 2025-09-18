Поставка товаров из Китая остановилась: тысячи фур стоят в Казахстане

Гигантская пробка из более чем 5 тысяч грузовиков скопилась на границе с Казахстаном, парализовав поставки товаров из Китая в Россию. Водители сутками стоят в заторе без понимания, когда их пропустят, а склады в Москве уже начали пустовать, сообщает Телеграм-канал Mash.