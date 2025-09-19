Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нацбанк увеличил курс доллара и курс евро на 19 сентября перед выходными

Нацбанк Беларуси поднял курс доллара и курс евро, но понизил курс российского рубля на 19 сентября, пятницу.

Источник: Комсомольская правда

Национальный банк изменил курсы валют на 19 сентября, пятницу. В частности, курс евро и курс доллара увеличились, а курс российского рубля уменьшился перед выходными.

Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.

Так, на пятницу, 19 сентября, Национальный банк определил следующие валютные курсы: 1 доллар США равен 3,0494 белорусского рубля, 1 евро — 3,6100 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,6439 белорусского рубля.

В соотношении с курсами валют, установленными на четверг, 18 сентября, курс доллара и курс евро подросли, курс российского рубля стал ниже. Ощутимее при этом в сторону увеличения 19 сентября изменился курс американской валюты.

В денежном выражении курс доллара стал выше на 0,0075 белрубля, курс евро подрос на 0,0067 белрубля, а курс российского рубля уменьшился на 0,0027 белрубля.

Тем временем сельхозярмарки откроются в Минске с 20 сентября.