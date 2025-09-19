Нацбанк увеличил курс доллара и курс евро на 19 сентября перед выходными

Национальный банк изменил курсы валют на 19 сентября, пятницу. В частности, курс евро и курс доллара увеличились, а курс российского рубля уменьшился перед выходными.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
Так, на пятницу, 19 сентября, Национальный банк определил следующие валютные курсы: 1 доллар США равен 3,0494 белорусского рубля, 1 евро — 3,6100 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,6439 белорусского рубля.
В соотношении с курсами валют, установленными на четверг, 18 сентября, курс доллара и курс евро подросли, курс российского рубля стал ниже. Ощутимее при этом в сторону увеличения 19 сентября изменился курс американской валюты.
В денежном выражении курс доллара стал выше на 0,0075 белрубля, курс евро подрос на 0,0067 белрубля, а курс российского рубля уменьшился на 0,0027 белрубля.
