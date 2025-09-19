Министр финансов Силуанов рассказал об ожиданиях от ключевой ставки на 2026 год

В России рассмотрели несколько сценариев, относительно федерального бюджета на 2026 год. Минфин счел наиболее вероятным исход, при котором ключевая ставка в следующем году будет равняться 12−13%. Из этих данных будут формировать бюджет. С таким утверждением выступил министр финансов РФ Антон Силуанов в беседе с «Известиями».
По его словам, Минфин ориентируется на документ Центробанка об «Основных направлениях денежно-кредитной политики». В нем содержится несколько вариантов по изменению ключевой ставки.
«Мы исходим из базового сценария, где бюджет остается сбалансированным. Если говорить о цифрах, то там заложен диапазон ставки 12−13%. Это промежуточное значение. Соответственно, мы закладываем в бюджет на 2026 год ключевую на уровне 12−13%» — рассказал Антон Силуанов.
