Министр финансов Силуанов рассказал об ожиданиях от ключевой ставки на 2026 год

Глава Минфина Силуанов: в бюджете на 2026 год заложена ключевая ставка 12−13%

Источник: Комсомольская правда

В России рассмотрели несколько сценариев, относительно федерального бюджета на 2026 год. Минфин счел наиболее вероятным исход, при котором ключевая ставка в следующем году будет равняться 12−13%. Из этих данных будут формировать бюджет. С таким утверждением выступил министр финансов РФ Антон Силуанов в беседе с «Известиями».

По его словам, Минфин ориентируется на документ Центробанка об «Основных направлениях денежно-кредитной политики». В нем содержится несколько вариантов по изменению ключевой ставки.

«Мы исходим из базового сценария, где бюджет остается сбалансированным. Если говорить о цифрах, то там заложен диапазон ставки 12−13%. Это промежуточное значение. Соответственно, мы закладываем в бюджет на 2026 год ключевую на уровне 12−13%» — рассказал Антон Силуанов.

Ранее сайт KP.RU писал, что банки в России уже начали снижать ставки по накопительным счетам.

