Минфин планирует удержание ключевой ставки на уровне 12−13% на 2026 года

Силуанов сообщил, что Минфин ориентируется на базовый сценарий ЦБ при планировании бюджета.
Министерство финансов России при формировании проекта федерального бюджета на 2026 год исходит из базового сценария Банка России, предусматривающего ключевую ставку на уровне 12−13%. Об этом сообщил глава ведомства Антон Силуанов.
«Мы исходим из базового сценария, где бюджет остается сбалансированным. Если говорить о цифрах, то там заложен диапазон ставки 12−13%. Это промежуточное значение. Соответственно, мы закладываем в бюджет на 2026 год ключевую на уровне 12−13%», — сказал Силуанов в интервью газете «Известия» на полях Московского финансового форума.
Он пояснил, что министерство ориентируется на официальные документы ЦБ, в частности, на стратегию «Основные направления денежно-кредитной политики». Силуанов также рассказал, что российское правительство совместно с Китаем работает над созданием альтернативной депозитарной инфраструктуры для инвесторов. Это позволит обходиться без использования западных сервисов и снизит влияние внешних ограничений.
Ранее Антон Силуанов сообщал о планах Минфина увеличить объем государственных заимствований в 2025 году, при этом подчеркивал, что рост долга будет ограничен и не создаст значительных дисбалансов для бюджета. Министр отмечал, что высокая стоимость обслуживания заимствований и влияние на денежно-кредитную политику ЦБ остаются сдерживающими факторами, а уровень госдолга России позволяет его умеренное увеличение.