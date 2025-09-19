Ричмонд
+26°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минфин заложил в бюджет-2026 ключевую ставку ЦБ на уровне 12−13%

Министерство финансов России при формировании бюджета на 2026 год ориентируется на базовый сценарий Центробанка с ключевой ставкой в диапазоне 12−13%

Министерство финансов России при формировании бюджета на 2026 год ориентируется на базовый сценарий Центробанка с ключевой ставкой в диапазоне 12−13%. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов в интервью «Известиям» на Московском финансовом форуме.

Силуанов подчеркнул, что Минфин учитывает документ Банка России «Основные направления денежно-кредитной политики», где заложены несколько сценариев развития. В базовом варианте ставка составит 12−13%, что станет ориентиром при планировании бюджета. По его словам, высокая ключевая ставка может замедлить рост ВВП примерно на 1,5 процентных пункта в 2025 году.

Министр также отметил, что ведомство научилось эффективно работать в условиях санкций и финансовых ограничений. Главная задача — построить бюджетную модель, устойчивую к внешним вызовам, чтобы граждане не ощутили ухудшения жизни. Социальные обязательства — выплаты пенсий, пособий и поддержка семей с детьми — будут выполнены в полном объеме.

Узнать больше по теме
Антон Силуанов: биография министра финансов России
Политик возглавляет Министерство финансов РФ с 2011 года. Антон Силуанов — одна из ключевых фигур в российской экономике. За годы своей работы он внес значительный вклад в стабилизацию финансовой системы страны, курируя важные реформы и управляя денежными потоками в непростые для России периоды. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше