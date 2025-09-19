Минфин заложил в бюджет-2026 ключевую ставку ЦБ на уровне 12−13%

Министерство финансов России при формировании бюджета на 2026 год ориентируется на базовый сценарий Центробанка с ключевой ставкой в диапазоне 12−13%. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов в интервью «Известиям» на Московском финансовом форуме.
Силуанов подчеркнул, что Минфин учитывает документ Банка России «Основные направления денежно-кредитной политики», где заложены несколько сценариев развития. В базовом варианте ставка составит 12−13%, что станет ориентиром при планировании бюджета. По его словам, высокая ключевая ставка может замедлить рост ВВП примерно на 1,5 процентных пункта в 2025 году.
Министр также отметил, что ведомство научилось эффективно работать в условиях санкций и финансовых ограничений. Главная задача — построить бюджетную модель, устойчивую к внешним вызовам, чтобы граждане не ощутили ухудшения жизни. Социальные обязательства — выплаты пенсий, пособий и поддержка семей с детьми — будут выполнены в полном объеме.