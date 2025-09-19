Повышение тарифов для продавцов на Ozon рискует спровоцировать рост цен

«Изменения затронут товары с объемом свыше 3 литров. Для большинства позиций, в том числе недорогих товаров стоимостью до 300 рублей, условия останутся прежними — новые тарифы не будут применяться к восьми из десяти товаров, представленных на маркетплейсе», — заявили в пресс-службе Ozon.