Повышение тарифов для продавцов на Ozon рискует спровоцировать рост цен

С 1 октября маркетплейс Ozon повысит тарифы на логистические услуги для части ассортимента, что может отразится на ценах для покупателей. О повышении тарифов сообщается в официальном заявлении компании.

«Изменения затронут товары с объемом свыше 3 литров. Для большинства позиций, в том числе недорогих товаров стоимостью до 300 рублей, условия останутся прежними — новые тарифы не будут применяться к восьми из десяти товаров, представленных на маркетплейсе», — заявили в пресс-службе Ozon.

В компании также пояснили, что для продавцов, использующих склады Ozon, стоимость каждого дополнительного литра увеличится с 10 до 15 рублей. Для селлеров, осуществляющих продажи со своих собственных складов, плата за каждый последующий литр составит 23 рубля вместо нынешних 18 рублей.

В Ozon подчеркнули, что активное развитие логистической инфраструктуры компании способствует привлечению новых клиентов и увеличению числа заказов у продавцов. За прошедший год площадь складских помещений выросла на треть и достигла 3,7 миллиона квадратных метров, и в дальнейшем компания намерена продолжать открытие новых объектов на территории всей страны.

Ранее Ozon запустил новый сценарий получения заказа — «по клику курьером». Он доступен в регионах, где действует сервис доставки продуктов Ozon fresh. Данная услуга позволяет клиентам заказывать товары с витрины маркетплейса с быстрой доставкой.